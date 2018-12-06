Саратовец хотел убить жену, а прикончил свою бабушку
Саратовца подозревают в жестоком убийстве родной 91-летней бабушки. В отношении него следователи возбудили уголовное дело.
- Следствие считает, что вечером 24 ноября 46-летний мужчина пьянствовал со своей 45-летней женой в гостях у бабушки и 90-летнего дедушки в квартире на улице Осипова. Во время застолья супруги поругались, злоумышленник начал бить женщину по лицу и голове. Потерпевшая убежала в комнату к престарелым родственникам нападавшего, те вступились за нее, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Разъяренный мужчина начал колотить руками по голове деду и бабке, после он сдавил шею последней, тем самым задушив ее.
Впоследствии он побежал к соседям, те вызвали «скорую» и полицию. Медики прибыли и смогли только констатировать смерть старушки, а женщину и 90-летнего саратовца госпитализировали.
Следователи задержали злоумышленника, поместили под стражу и предъявили обвинение. Гражданин уже признался в содеянном
Сейчас продолжается расследование. Мужчине за такой поступок грозит до 15 лет лишения свободы.