2018-12-06T14:33:03+03:00
Происшествия

Саратовец хотел убить жену, а прикончил свою бабушку

Мужчина уже во всем признался, ему грозит до 15 лет лишения свободы
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовца подозревают в жестоком убийстве родной 91-летней бабушки. В отношении него следователи возбудили уголовное дело.

- Следствие считает, что вечером 24 ноября 46-летний мужчина пьянствовал со своей 45-летней женой в гостях у бабушки и 90-летнего дедушки в квартире на улице Осипова. Во время застолья супруги поругались, злоумышленник начал бить женщину по лицу и голове. Потерпевшая убежала в комнату к престарелым родственникам нападавшего, те вступились за нее, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Разъяренный мужчина начал колотить руками по голове деду и бабке, после он сдавил шею последней, тем самым задушив ее.

Впоследствии он побежал к соседям, те вызвали «скорую» и полицию. Медики прибыли и смогли только констатировать смерть старушки, а женщину и 90-летнего саратовца госпитализировали.

Следователи задержали злоумышленника, поместили под стражу и предъявили обвинение. Гражданин уже признался в содеянном

Сейчас продолжается расследование. Мужчине за такой поступок грозит до 15 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью улицы Саратова будут убирать 112 единиц спецтехники
В Юбилейном нашли труп замерзшего мужчины
Упаковки от подарков могут принести в Саратовскую область опасную заразу
Прокуратура проверит мать из Балакова, которая вынесла ребенка на балкон
В Саратове 79-летнюю пассажирку троллейбуса госпитализировали после падения
Профессор Попов: Саратов включен в масштабную судебную реформу
Саратовский гордеп ответил на вопросы жителей Октябрьского района
Следователи разбираются в причинах гибели близнецов на пожаре в Тарханах
ООО «КВС» меняет трубы на Ипподромной улице Саратова
Саратовский врач поддержал идею строительства онкоцентра
Саратовцев приглашают поучаствовать в конкурсе по улучшению России
Радаев вручил дипломы выпускникам Школы молодых управленцев Саратовской области
Ленинский район Саратова остался без воды
В Саратове и районах области отметили День неизвестного солдата
Радаев: Школа молодых управленцев создана для воспитания современных, грамотных, инициативных руководителей
МЧС предупредило саратовцев о сильном снегопаде
На пожаре в Тарханах сгорели трехлетние близнецы
В Саратовской области подорожали овощи к новогоднему столу
В Тарханах на пожаре погибли двое малышей
Саратовские кикбоксеры взяли бронзу на Кубке России