2018-12-06T14:41:27+03:00
Недвижимость

Ленинский район Саратова остался без воды

Речь идет о 31 улице города
Дарья Вострикова
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Сегодня, 6 декабря, без воды остался Ленинский район Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС» водоснабжение вернется около полуночи, как только будет отремонтирован водопровод.

Речь идет об улицах:

- Гусельская (дома №№4а, 6, 6а); Гусельский переулок (дома №№1–4); Чкалова (дом №27); 1-й проезд Строителей (дома №№10, 12); проспект Строителей (дом №20); Черниговская (дом №31); Рижская (дом №2а); Песочная (дома №№1, 2, 4); Авиационная (дома №№40, 42, 44)

- Частные дома на улицах: Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Чкалова, Прудная, Приовражная, Вольские проезды, Центральная, Песочный проезд, Солнечный проезд, Куйбышева, Полевая, Белинского.

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