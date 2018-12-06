2018-12-06T14:06:37+03:00
Происшествия

На пожаре в Тарханах сгорели трехлетние близнецы

Подробности пожара в Новобурасском районе
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

На пожаре в селе Тарханы Новобурасского района погибли два трехлетних мальчика-близнеца.

Как мы уже сообщали, по предварительной версии, возгорание возникло в 11:45, в момент, когда родители вышли во двор покормить кроликов. После этого взрослые спасти детей уже не смогли из-за массивного возгорания деревянной постройки частного дома.

- По словам следователей из Базарно-Карабулакского района, которые также работают на месте, сооружение выгорело практически дотла. Сейчас туда прибудет следственная группа из Новобурасского района, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Как только что сообщили в МЧС, окончательно пожар потушили в 13:57. На место происшествия выезжали две машины и семь человек личного состава.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове за похищение телевизора задержан еще один рецидивист
Водитель врезавшегося в поезд автобуса в Озинках переведен в СИЗО
В Саратове за кражу из гаража задержан рецидивист
В Саратове выбрали самые новогодние магазины
Психолого-педагогическая программа из Саратова рекомендована Федерацией психологов
Водителей в Саратове не будут штрафовать за «шипы»
В Саратове приставы арестовали меха за долги
В Романовском районе задержали подозреваемую в грабеже
Радаев передал районам дорожную технику, кареты «скорой помощи» и школьные автобусы
Начальник ГИБДД раскритиковал саратовских родителей за экономию на детских креслах
В Ртищевском районе задержали угонщика
В Саратове задержали мужчину ограбившего разносчицу газет
Дмитрий Медведев хорошо оценил работу депутатов Госдумы
Саратовскому гордепу не понравилась песня Last Christmas в видеоролике к Новому году
В Саратове водитель иномарки на пешеходном переходе сбил женщину с грудничком
В Саратове ограничат парковку, чтобы жители привыкли
В Саратовской области сократилось число жертв ДТП
ДТП с шестью ранеными на новом саратовском мосту. Подробности
В Саратовской области ожидается сильное обледенение
Следователи устанавливают причины гибели мужчины на пожаре в Турковском районе
Закон об увеличении прожиточного минимума саратовская дума рассмотрит не ранее февраля
Более 500 саратовцев не поедут в новогодний отпуск из-за долгов за тепло