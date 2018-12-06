2018-12-06T14:06:37+03:00
Происшествия

На пожаре в Тарханах сгорели трехлетние близнецы

Подробности пожара в Новобурасском районе
Тимур Гадеев
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На пожаре в селе Тарханы Новобурасского района погибли два трехлетних мальчика-близнеца.

Как мы уже сообщали, по предварительной версии, возгорание возникло в 11:45, в момент, когда родители вышли во двор покормить кроликов. После этого взрослые спасти детей уже не смогли из-за массивного возгорания деревянной постройки частного дома.

- По словам следователей из Базарно-Карабулакского района, которые также работают на месте, сооружение выгорело практически дотла. Сейчас туда прибудет следственная группа из Новобурасского района, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Как только что сообщили в МЧС, окончательно пожар потушили в 13:57. На место происшествия выезжали две машины и семь человек личного состава.

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