2018-12-06T13:47:10+03:00
Общество

В Саратовской области подорожали овощи к новогоднему столу

Всего в цене поднялись 32 продукта
Дарья Вострикова
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За минувшую неделю, с 26 ноября по 3 декабря, в Саратовской области сильнее всего подорожали свежие огурцы — на 9,5 %.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, чуть меньше, на 7,8%, поднялась цена на свежие помидоры.

Дороже стали стоить 32 вида продуктов, в числе которых яйца, молоко и мясо.

В пределах 1% подешевели карамель, рис, чай, печенье, подсолнечное масло, говядина на кости и сметана.

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