2018-12-06T12:44:28+03:00
Общество

Саратовские кикбоксеры взяли бронзу на Кубке России

За звание лучших борются более 200 спортсменов
Дарья Вострикова
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С 3 по 7 декабря 2018 года в Уфе проходит Кубок России и всероссийские соревнования по кикбоксингу памяти первой чемпионки мира Елены Логунковой.

- В первый день состязаний саратовские спортсмены Артур Манукян и Алексей Пугачев заняли третье место. Ксения Лысюк и Николай Соколов вышли в финал соревнований, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта.

За звание лучших борются более 200 кикбоксеров.

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