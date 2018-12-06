Саратовские кикбоксеры взяли бронзу на Кубке России
За звание лучших борются более 200 спортсменов
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С 3 по 7 декабря 2018 года в Уфе проходит Кубок России и всероссийские соревнования по кикбоксингу памяти первой чемпионки мира Елены Логунковой.
- В первый день состязаний саратовские спортсмены Артур Манукян и Алексей Пугачев заняли третье место. Ксения Лысюк и Николай Соколов вышли в финал соревнований, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта.
За звание лучших борются более 200 кикбоксеров.