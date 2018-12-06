Управляющую компанию из Энгельса наказали за опасную детскую площадку

6 Дек. 12:14 2018-12-06T12:33:17+03:00

Их оштрафовали на 10 тыс. рублей

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Прокуратура Энгельса выявила небезопасную детскую площадку возле одного из многоквартирных домов. Она принадлежит ООО «ЖЭУ-1».

- На игровой зоне отсутствовали информационные табло и техническая документация, а также амортизационное покрытие. Некоторые элементы площадки и вовсе были сломаны или создавали угрозу ребенку при падении, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В отношении начальника участка ООО «ЖЭУ -1» заведено административное дело. Суд назначил ему 10 тыс. рублей штрафа.