Саратовцев увольняют за секс с начальством на новогодних корпоративах
21% предприятий Саратовской области не устраивают новогодние корпоративы.
Как сообщили «КП-Саратов» в службе исследований HeadHunter, реже всего отмечают праздник фирмы по автомобильному бизнесу, а также представители рабочего персонала.
Тем не менее большинство компаний устраивают торжества в ресторанах или клубах — 37%. Новогодние посиделки после работы в офисе происходят у 8% организаций.
При этом примерно 9% участников опроса заявили, что после корпоративов были случаи увольнений.
В качестве причин называли:
«Безобразное поведение, неприличные разговоры с руководством».
«В ресторане разбил унитаз, уронил фонарный столб на входе в ресторан, устроил драку с посторонним, зашедшим в ресторан».
«Врач напился и врезал начальнику».
«Дама напилась, разделась, приставала к сотрудникам».
«Девушка провела ночь с руководителем».
«Драка с коллегами, которая переросла в погром».
«Руководителю не понравилась шутка в свой адрес, подготовленная сотрудником совместно с ведущим».
«Сотрудник попытался украсть сумку коллеги, заметили, остановили, после корпоратива уволили».