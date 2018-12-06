2018-12-06T12:05:22+03:00
Общество

Саратовцев увольняют за секс с начальством на новогодних корпоративах

Новый год отмечают 79% компаний
Екатерина Семенова
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21% предприятий Саратовской области не устраивают новогодние корпоративы.

Как сообщили «КП-Саратов» в службе исследований HeadHunter, реже всего отмечают праздник фирмы по автомобильному бизнесу, а также представители рабочего персонала.

Тем не менее большинство компаний устраивают торжества в ресторанах или клубах — 37%. Новогодние посиделки после работы в офисе происходят у 8% организаций.

При этом примерно 9% участников опроса заявили, что после корпоративов были случаи увольнений.

В качестве причин называли:

«Безобразное поведение, неприличные разговоры с руководством».

«В ресторане разбил унитаз, уронил фонарный столб на входе в ресторан, устроил драку с посторонним, зашедшим в ресторан».

«Врач напился и врезал начальнику».

«Дама напилась, разделась, приставала к сотрудникам».

«Девушка провела ночь с руководителем».

«Драка с коллегами, которая переросла в погром».

«Руководителю не понравилась шутка в свой адрес, подготовленная сотрудником совместно с ведущим».

«Сотрудник попытался украсть сумку коллеги, заметили, остановили, после корпоратива уволили».

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