2018-12-06T12:01:29+03:00
Общество

Саратовский министр сравнил местные лесные пожары с американскими

Количество лесных пожаров в Саратовской области в три раза превысило прошлогодние цифры
Александр Уриевский
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Дмитрий СоколовДмитрий Соколов
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В 2018 году в Саратовской области произошло 87 лесных пожаров на площади 1 511 гектаров. При этом только два из них, площадью 11 гектаров, были верховыми — лес сгорел полностью. Оба произошли в Вольском районе, ущерб составил 13 млн рублей. Об этом на пресс-конференции 6 декабря рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Соколов.

Он отметил, что в 2017-м в регионе случилось только 28 пожаров на 513 гектарах. Виноваты в увеличении количества возгораний засушливое лето и сильные ветры. По мнению министра, показатели этого года являются относительно неплохими, ведь в 2010-м в Саратовской области горели тысячи гектаров леса, а в этом году в США пожары привели к уничтожению населенных пунктов.

- У нас не допущено такого, это хороший результат, — считает Соколов.

Несмотря на все меры охраны — вспашке земли вокруг лесов, которую провели на 27 тыс. км, наблюдение за лесами егерей — поставить камеры везде невозможно. Свидетелей неосторожного обращения с огнем на природе, как правило, нет.

- Возгораний вне лесов на природе у нас за год почти 700 случаев и на гораздо больших площадях. Это трава, камыши, они же не сами загораются. Около сотни оштрафованных, но количество нарушений не уменьшается, — заметил Дмитрий Соколов.

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