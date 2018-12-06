Лысогорского водителя МАЗа с прицепом осудили за гибель людей

6 Дек. 11:41 2018-12-06T11:58:12+03:00

За ДТП, повлекшее смерть двух человек, мужчину приговорили к колонии-поселению на 2,5 года

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В Лысогорском районе осудили 62-летнего водителя грузовика МАЗ с прицепом. Он спровоцировал ДТП, повлекшее смерть двух человек.

- Ночью 3 ноября 2017 года шофер совершил разворот, перекрыв полосы движения, предназначенные для встречки. В результате 21-летний водитель ВАЗ-2114, лишенный возможности избежать ДТП, врезался в грузовик, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В результате аварии водитель и пассажир «Лады» скончались на месте. Лысогорский суд приговорил водителя МАЗа к сроку 2,5 года с отбыванием в колонии-поселении.