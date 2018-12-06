Проехавшего по ноге полицейского водителя из Маркса все-таки отправят в колонию

СЕГОДНЯ 11:34 2018-12-06T11:54:38+03:00

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Суд 20 сентября вынес приговор 29-летнему жителю Марксовского района Саратовской области.

- Ночью 29 июля 2018 года пьяный мужчина ехал по одной из улиц села Березовка. Это привлекло внимание полицейского патруля, который кинулся за ним. Водитель попытался скрыться, но заехал в тупик. Увидев стража порядка у двери своей машины, злоумышленник вывернул руль и начал двигаться назад. Он проехался по ноге полицейского и ударил его крылом автомобиля, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Гражданину назначили четыре месяца колонии-поселения. Осужденный апеллировал к смягчению наказания, которое он посчитал слишком суровым.

Саратовский областной суд оставил приговор без изменения.