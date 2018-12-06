Алиментщик из Ершова осужден на два года за долг в 41,5 тыс. рублей
Он задолжал деньги своей дочери и сыну
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Житель Ершова постоянно не платил деньги на содержание 11-летнего сына и 14-летней дочери.
- Мужчину уже привлекали к административной ответственности за невыплату алиментов без уважительных причин. Тем не менее 37-летний мужчина по-прежнему отказывался платить. Так, в период с 1 июня по 27 августа 2018 года он задолжал 41,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Суд назначил нерадивому отцу два года колонии-поселения.