Алиментщик из Ершова осужден на два года за долг в 41,5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-06T11:52:57+03:00

Он задолжал деньги своей дочери и сыну

Изменить размер текста: A A

Житель Ершова постоянно не платил деньги на содержание 11-летнего сына и 14-летней дочери.

- Мужчину уже привлекали к административной ответственности за невыплату алиментов без уважительных причин. Тем не менее 37-летний мужчина по-прежнему отказывался платить. Так, в период с 1 июня по 27 августа 2018 года он задолжал 41,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд назначил нерадивому отцу два года колонии-поселения.