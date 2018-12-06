Работники Балаковской АЭС одержали победу в городской спартакиаде

6 Дек. 11:32 2018-12-06T11:51:33+03:00

Атомщики стали лучшими в состязаниях по бадминтону

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Команда Балаковской АЭС стала победителем соревнований по бадминтону, которые прошли в рамках комплексной спартакиады трудящихся Балаковского муниципального района.

Атомную станцию в этом турнире представляли: ведущий экономист отдела модернизации и продления ресурса Марина Чапаева, ведущий инженер цеха тепловой автоматики и измерений Андрей Григорьев и инженер реакторного цеха №2 Александр Сафронов.

- Сегодня прошли заключительные соревнования в рамках спартакиады трудящихся БМР, — отметил главный судья спартакиады, руководитель центра тестирования ВФСК «ГТО» Михаил Даньшин. — Традиционно в турнирах по бадминтону работники Балаковской АЭС демонстрируют лидерские качества и победный настрой, который всегда подкреплен высокими результатами».

Призерами соревнований стали команды АО «Северсталь» (второе место) и Натальинского муниципального образования (третье место).