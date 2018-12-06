2018-12-06T11:51:33+03:00
Общество

Работники Балаковской АЭС одержали победу в городской спартакиаде

Атомщики стали лучшими в состязаниях по бадминтону
Екатерина Семенова
Поделиться:
Работники Балаковской АЭС одержали победу в городской спартакиадеРаботники Балаковской АЭС одержали победу в городской спартакиаде
Изменить размер текста:

Команда Балаковской АЭС стала победителем соревнований по бадминтону, которые прошли в рамках комплексной спартакиады трудящихся Балаковского муниципального района.

Атомную станцию в этом турнире представляли: ведущий экономист отдела модернизации и продления ресурса Марина Чапаева, ведущий инженер цеха тепловой автоматики и измерений Андрей Григорьев и инженер реакторного цеха №2 Александр Сафронов.

- Сегодня прошли заключительные соревнования в рамках спартакиады трудящихся БМР, — отметил главный судья спартакиады, руководитель центра тестирования ВФСК «ГТО» Михаил Даньшин. — Традиционно в турнирах по бадминтону работники Балаковской АЭС демонстрируют лидерские качества и победный настрой, который всегда подкреплен высокими результатами».

Призерами соревнований стали команды АО «Северсталь» (второе место) и Натальинского муниципального образования (третье место).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупредило саратовцев о сильном снегопаде
В Пожаре в Тарханах сгорели трехлетние близнецы
В Саратовской области подорожали овощи к новогоднему столу
В Тарханах на пожаре погибли двое малышей
Саратовские кикбоксеры взяли бронзу на Кубке России
На улицах Саратова 168 рабочих будут убирать снег и наледь
Саратовский гордеп встретился с жителями Заводского района
В субботу на Театральной площади пройдет ярмарка
Управляющую компанию из Энгельса наказали за опасную детскую площадку
Саратовцев увольняют за секс с начальством на новогодних корпоративах
В Энгельсе водитель «Оки» сбил женщину [фото]
Саратовский министр сравнил местные лесные пожары с американскими
Лысогорского водителя МАЗа с прицепом осудили за гибель людей
Проехавшего по ноге полицейского водителя из Маркса все-таки отправят в колонию
Алиментщик из Ершова осужден на два года за долг в 41,5 тыс. рублей
Володин: Уже нужно готовить площадку в Саратове под будущий онкоцентр
Кафе в Вольске наказали за несоблюдение пожарной безопасности
Обокравший постояльца гостиницы саратовец приговорен к сроку
В Заводском районе задержали юного наркомана с гашишем
Приезжий с Дальнего Востока угрожал порезать саратовчанку
Начальник ГИБДД по Саратовской области ответит на вопросы граждан
В Саратове 24-летнего мужчину осудили за хранение амфетамина
В Саратове горели два дома
В Саратове за угон автомобиля Mercedes-Benz Sprinter осудили работника СТО