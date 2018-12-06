Володин: Уже нужно готовить площадку в Саратове под будущий онкоцентр

СЕГОДНЯ 11:19 2018-12-06T11:50:11+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о важных объектах для Саратовской области, проекты которых запланированы для реализации в Саратовской области.

Об этом он сообщил в интервью для ГТРК «Саратов».

- Если подводить итоги 2018 года — было реализовано несколько проектов. Как вы оцениваете качество реализации и какие ошибки необходимо учесть на будущее при реализации таких проектов?

- Если мы говорим о подведении итогов 2018 года, есть несколько главных итогов и тех, которые на перспективу выделяют область из других регионов. Это, конечно, принятие федерального закона: решение о том, что в Саратове будет находиться кассационный окружной суд, охватывающий своей работой 13 регионов.

- Он важен не только для развития юридической сферы, а в целом повлияет на укрепление экономического и социального блока области.

- Для Саратова — это возвращение позиций межрегионального центра, для выпускников академии права — возможность себя реализовать в этом суде (это сотни рабочих мест высококвалифицированных юристов), ну и, конечно, для судей — возможность роста (103 судьи будет работать в этом кассационном суде).

- Вячеслав Викторович, мы уже говорили с вами не один раз о новом онкоцентре, который появится в регионе в ближайшие годы: тоже решение главное, было принято в 2018, реализация начнется в следующем году. Это, конечно, один из самых долгожданных проектов для жителей. Вы также отмечали, что считаете его главным из тех, которые будут реализовываться в области. Вот создание такого медцентра тоже даст импульс к развитию.

- Главное — это помощь людям. И когда мы говорим об онкоцентре, конечно, это главный объект среди других федеральных проектов. Мы должны сделать все, чтобы это было медицинское учреждение уже другого уровня. У нас ведь сам диагноз ракового заболевания человека приводит в серьезный стресс, потому что это, по сути, является приговором. Нам нужно постараться сделать все для того, чтобы человек получил помощь. Региону сегодня уже надо готовить площадку, где будет строиться онкоцентр, подводить коммуникации, думать о транспортных подходах.

- Кто там будет работать?

- И самое главное, вы правы, кто там будет работать. И потому медицинскому университету было бы сейчас правильно начинать готовиться к открытию онкоцентра: должна быть специализация у тех, кто будет работать. Сейчас за это время можно многое сделать, чтобы люди, которые придут работать, были подготовленными. Мы потеряли центр высоких медицинских технологий в свое время, когда он был построен в Пензе. От нас специалисты поехали в Пензу, там фактически с нуля это все было создано. Несправедливо по отношению к Саратову, Саратовской области, но это решение опять-таки принималось не потому, что кто-то не хотел строить медицинский центр в Саратове, а потому, что на тот период времени те, кто работал во главе региона, вовремя не подумали и не подали заявки. Нам нужно все сделать для того, чтобы вот такие медицинские центры, как онкоцентр, другие центры появлялись. Для медицинской науки это важно, потому что тогда наука будет соединена с практикой, и те, кто выпускается после медицинского университета, смогут работать в этих медицинских центрах.

- Ну, они и во время обучения смогут получать непосредственно практику.

- И во время, конечно, учебный процесс предусматривает это. Но у нас, видите, как получается: вот здесь у нас наука, здесь медицинский университет, а медицинские центры от нас мимо уезжают в другие регионы, где нет ни университетов, ни предпосылок для того, чтобы такие центры появились. Ведь все-таки главное в медицинском центре — это специалист, это врач.

- Уже сейчас подписано соглашение с центром Блохина, что наши врачи поедут повышать квалификацию, то есть в этом плане, что касается онкоцентра и кассационного суда, у нас идет работа в подготовке будущих специалистов, потому что та же юридическая академия в этом году набрала 5 тыс. абитуриентов.

- Самое главное, чтобы вузы, готовя специалистов все больше и больше, не забывали, что у нас есть Перелюбский район, Романовский. Задача власти, чтобы такие центры высокотехнологичные появились в Саратове, а задача медицинского вуза или юридической академии, чтобы специалисты доехали до Романовки, до Ивантеевки, до Перелюба, до Алгая, до Озинок. Каждый год районы области направляют выпускников своих школ для обучения в вузах города Саратова.

- Чтобы они вернулись в эти районы работать.

- Чтобы они вернулись. Но они не возвращаются. А вопрос к кому? Вопрос к тем, кто направляет, и вопрос к тем, кто обучает. И здесь недоработка власти региона, профильных министерств, министерства образования, министерства здравоохранения, районных больниц, школ, потому что нужно заниматься профориентацией еще на уровне обучения в школе, затем подготовить выпускника, если он хочет вернуться, к поступлению в вуз. Вуз должен, на мой взгляд, — это реально вполне — его обеспечить общежитием, а дальше под него сформировать программу обучения с учетом того, что он практику должен проходить в этой центральной районной больнице или в школе, куда он должен вернуться. Наша область большая, да, действительно протяженная территория, но в районах люди живут.

- А таких районов много на самом деле, да? Не один и не два.

- И не один, и не два, и не три, и не четыре. И здесь речь ведь не идет даже о том, что это касается только тех районов, которые удалены. У нас есть районы, которые находятся намного ближе, но обеспеченность, допустим, врачами 50%. Задачу надо решать. Вот ее в рамках области взять надо и разложить, подкрепить обязательствами двух, трех сторон: район, область, министерство, вуз, — и заниматься решением этого вопроса.