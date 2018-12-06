Кафе в Вольске наказали за несоблюдение пожарной безопасности
В вольском кафе «Гринвич» во время прокурорской проверки выяснилось, что требования пожарной безопасности соблюдаются не в полной мере.
- Под лестницей хранили вещи, мебель, горючие материалы. Пути эвакуации также были перекрыты предметами. В служебном помещении светильники стояли со снятыми колпаками, а работников заведения не обучили правилам пожарной безопасности, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
В адрес руководителя кафе внесли представление, его рассмотрели и одного человека привлекли к дисциплинарной ответственности. Виновное лицо наказали предупреждением.
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