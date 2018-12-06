2018-12-06T11:19:18+03:00
Общество

Кафе в Вольске наказали за несоблюдение пожарной безопасности

Виновное лицо отделалось предупреждением
Ольга Муравлёва
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В вольском кафе «Гринвич» во время прокурорской проверки выяснилось, что требования пожарной безопасности соблюдаются не в полной мере.

- Под лестницей хранили вещи, мебель, горючие материалы. Пути эвакуации также были перекрыты предметами. В служебном помещении светильники стояли со снятыми колпаками, а работников заведения не обучили правилам пожарной безопасности, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В адрес руководителя кафе внесли представление, его рассмотрели и одного человека привлекли к дисциплинарной ответственности. Виновное лицо наказали предупреждением.

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