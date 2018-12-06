Обокравший постояльца гостиницы саратовец приговорен к сроку
Он похитил 10 тыс. рублей и банковскую карту
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В суде Волжского района осудили 35-летнего саратовца, который обокрал постояльца гостиницы.
- Установлено, что 2 октября 2018 года подсудимый находился в гостинице Саратова вместе с одним из ее постояльцев. Заметив у туриста крупную сумму денег и банковскую карту, подсудимый украл их и скрылся. Оказалось, наличными он похитил 10 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
После этого похититель попытался отовариться кредиткой в одном из супермаркетов. Однако по техническим причинам сделать этого не смог.
За хищение чужого имущества суд приговорил подсудимого к полутора годам колонии строгого режима.