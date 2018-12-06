2018-12-06T11:22:30+03:00
Происшествия

В Заводском районе задержали юного наркомана с гашишем

Он купил это вещество в интернете
Дарья Вострикова
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Полиция задержала в Заводском районе 18-летнего саратовца по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

- При досмотре у молодого человека обнаружили сверток с комкообразным веществом серо-зеленого цвета. Исследование показало — это гашиш массой 10,24 грамма. Парень пояснил, что купил наркотик для себя в интернете и нашел закладку, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.

На парня заведено уголовное дело. Возможно, это будет его второй срок за наркотики.

Своей участи он ожидает под подпиской о невыезде.

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