В Заводском районе задержали юного наркомана с гашишем

СЕГОДНЯ 11:03 2018-12-06T11:22:30+03:00

Он купил это вещество в интернете

Изменить размер текста: A A

Полиция задержала в Заводском районе 18-летнего саратовца по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

- При досмотре у молодого человека обнаружили сверток с комкообразным веществом серо-зеленого цвета. Исследование показало — это гашиш массой 10,24 грамма. Парень пояснил, что купил наркотик для себя в интернете и нашел закладку, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.

На парня заведено уголовное дело. Возможно, это будет его второй срок за наркотики.

Своей участи он ожидает под подпиской о невыезде.