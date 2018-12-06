В Саратове 24-летнего мужчину осудили за хранение амфетамина
Подсудимого приговорили к трем годам колонии
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Суд Волжского района вынес приговор 24-летнему мужчине за хранение 9,2 грамма синтетического вещества из группы амфетаминов.
- Днем 11 октября 2018 года житель Саратова находился на улице Хвесина, где обнаружил два свертка с наркотиками. Подсудимый забрал их и стал хранить при себе, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Позже его задержали полицейские и во время досмотра обнаружили амфетамин.
Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.