В Саратове 24-летнего мужчину осудили за хранение амфетамина

6 Дек. 10:45 2018-12-06T10:52:08+03:00

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Суд Волжского района вынес приговор 24-летнему мужчине за хранение 9,2 грамма синтетического вещества из группы амфетаминов.

- Днем 11 октября 2018 года житель Саратова находился на улице Хвесина, где обнаружил два свертка с наркотиками. Подсудимый забрал их и стал хранить при себе, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Позже его задержали полицейские и во время досмотра обнаружили амфетамин.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.