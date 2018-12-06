В Саратове за угон автомобиля Mercedes-Benz Sprinter осудили работника СТО
Сотрудника автомастерской приговорили к полутора годам колонии
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В Саратове вынесли приговор работнику станции техобслуживания, угнавшему дорогостоящий Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI у своего клиента, а потом разбившего его в ДТП.
- В январе 2018 года подсудимый, находясь на территории СТО в Волжском районе, без разрешения владельца взял ключи от автомобиля, переданные ему на временное хранение, и выехал кататься по Саратову. Напротив дома №143 по Мясницкой улице он допустил столкновение с Kia, после чего сбежал с места аварии, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Суд назначил мужчине наказание в виде полутора лет ограничения свободы.