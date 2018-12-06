В Энгельсе за незаконную миграцию осудят четырех вьетнамцев

6 Дек. 10:10 2018-12-06T10:35:14+03:00

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В суд передано уголовное дело о четырех граждан Вьетнама, которые регистрировали в Энгельсе своих земляков.

- По версии следствия, с октября 2016 года по март 2018 участники организованной группы из корыстных побуждений фиктивно прописали 14 граждан Вьетнама по своим местам проживания без намерения пустить их туда жить, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Как выяснилось, фиктивная регистрация иностранным гражданам была необходима для дальнейшей легализации пребывания на территории России. Уголовное дело передано в Энгельсский суд.