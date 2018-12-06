2018-12-06T10:18:31+03:00
Общество

Три района Саратова остались без воды

Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи
Дарья Вострикова
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Сегодня, 6 декабря, без воды остались Заводской, Кировский и Фрунзенский районы Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжение вернется около полуночи, как только будет закончен ремонт водопровода.

Речь идет об адресах:

- поселок Юриш: с 1 по 8 Линии, с 1 по 3 проезды;

- улица Волочаевская, дома №№1, 3, 5, 7, 9, 11, Краевая, дом №31, Вязовская, дом №6, 1-й Ленинский проезд, дом №18, а также частные дома по улицам Московская (от Большой Садовой до Краевой); Мурманская и Краевая (обе улицы — на участке от Московской до Посадского), 1-й Ленинский проезд (от Мурманской до Стрельбища); Дружбы; Стрельбище; Земляная; 1-я и 2-я Земляные; Волочаевская; Вязовская; Кутякова (от Мурманской до Краевой); 3-й Цементный проезд; 3-й и 4-й Нижние проезды; 3-й Цыганский проезд, Капитальная;

- улица Шелковичная, 186–212, Лысая гора.

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