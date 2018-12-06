2018-12-06T09:42:44+03:00
Происшествия

Саратовского сторожа посадили на десять лет за убийство приятеля ножом

Труп злоумышленник спрятал в камышах, в тот же день тело нашел полицейский
Ольга Муравлёва
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В Саратове осудили 32-летнего Валентина Мызникова. Его признали виновным в убийстве своего приятеля.

- Ночью 30 августа 2018 года осужденный, работающий сторожем в одной из фирм села Михайловка, выпивал в рабочем помещении со своим 33-летним приятелем. Во время застолья они поругались и злоумышленник выгнал гостя. Тот начал стучать по забору и требовать впустить его обратно в сторожку. Мызников разозлился, схватил кухонный нож и начал кромсать товарища по шее, груди и животу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Осознав, что приятель мертв, мужчина спрятал тело в камышах за домиком.

Родственники убитого пошли в полицию, чтобы объявить его в розыск. В тот же день стражи порядка начали его искать и один из них нашел труп.

Судмедэкспертиза показала, что 33-летний мужчина умер от «множественных проникающих колото-резаных ранений груди, шеи и живота».

Мызников признал свою вину. Суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима.

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