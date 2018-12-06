В руководстве саратовского филиала «Т Плюс» новые назначения
С 30 ноября директором-главным инженером территориального управления по теплоснабжению в Саратове назначен Игорь Струков, ранее занимавший должность аналогичного структурного подразделения филиала тепловых сетей в Балакове. Соответствующие распоряжение подписал директор саратовского филиала «Т Плюс» Александр Шудегов.
Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, Игорь Валентинович в энергетике с 1994 года: прошел путь от слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов до технического директора-главного инженера ТУТС в Балакове.
Первоочередной задачей нового руководителя на новом посту является бесперебойное прохождение отопительного периода 2018/2019 года.