2018-12-06T09:54:31+03:00
Общество

В руководстве саратовского филиала «Т Плюс» новые назначения

Директором-главным инженером территориального управления по теплоснабжению Саратова стал Игорь Струков
Екатерина Семенова
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Игорь СтруковИгорь Струков
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С 30 ноября директором-главным инженером территориального управления по теплоснабжению в Саратове назначен Игорь Струков, ранее занимавший должность аналогичного структурного подразделения филиала тепловых сетей в Балакове. Соответствующие распоряжение подписал директор саратовского филиала «Т Плюс» Александр Шудегов.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, Игорь Валентинович в энергетике с 1994 года: прошел путь от слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов до технического директора-главного инженера ТУТС в Балакове.

Первоочередной задачей нового руководителя на новом посту является бесперебойное прохождение отопительного периода 2018/2019 года.

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