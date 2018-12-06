2018-12-06T09:52:57+03:00
Общество

В Кировском районе плохо убирают снег во дворах и не сбивают сосульки

Сотрудники областного комитета по ЖКХ проверили 15 адресов
Дарья Вострикова
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Вчера, 5 декабря, по поручению главы Саратова Михаила Исаева сотрудники комитета по ЖКХ провели рейд по дворам Кировского района.

- Проинспектированы были 15 участков. Там убираются ООО УК «Восток»; ООО УК «Жилстройсервис»; ООО «Авангард»; ООО УК «Фаворит»; ЖСК «Рябина» и ЖСК «Надежда-90». Состояние шести дворов вынудили чиновников выдать предписания в отношении них. Это Большая Казачья, 100 и 108, Астраханская, 107, Посадского, 272 и 276, а также Рахова, 171/179, — сообщили «КП-Саратов» в администрации города.

Инспекторы отметили плохо убранный снег и сосульки, которые никто не сбивал с крыш домов.

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