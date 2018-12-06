В Саратове за кражу с банковского счета задержали девятиклассницу

СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-06T09:51:18+03:00

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Спустя месяц после обращения о краже с кредитной карты в Саратове задержана учащаяся девятого класса.

- Согласно показаниям 41-летней потерпевшей, 10 ноября этого года, неизвестный, находясь в помещении банка на проспекте Кирова, тайно похитил с ее банковской карты 2,5 тыс. рублей, путем безналичной оплаты услуг через банкомат, — сообщили «КП-Саратов» в ГУВД.

За данное преступление задержана 15-летняя девушка. Возбуждено уголовное дело.