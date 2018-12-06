В Энгельсе завершен первый этап строительства второй карты полигона захоронения отходов

6 Дек. 09:21 2018-12-06T09:47:21+03:00

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Завершился первый этап строительства второй карты Энгельсского межмуниципального полигона захоронения отходов. Закончены все земляные работы, сформировано тело полигона, отрыты траншеи для дренажных труб. Смонтировано более 70% поля геомембранной защиты, которая обеспечивает герметичность карты полигона и защищает почву от проникновения фильтратов. Смонтирована коллекторная сеть, которая при эксплуатации карты обеспечит сбор образующегося фильтрата.

Как сообщили «КП-Саратов» в Региональном операторе, современный полигон захоронения ТКО — сложное инженерно-техническое сооружение, гарантирующее эффективную защиту окружающей среды от негативного воздействия коммунальных отходов.

На строительстве карты начато создание поверхностного дренажного слоя. Для этого понадобиться 9 тыс. кубометров песка и гранитного щебня. Работа подрядчиков в постоянном режиме контролируется инженерной службой АО «Управление отходами».

- Весь поток коммунальных отходов, который принимает энгельсский «Экотехнопарк», проходит обработку. Задача процесса обработки — не допустить захоронения вторсырья и отправить на карту только биоразлагаемые материалы, например, остатки продуктов. Захоронение остатков происходит на картах полигона, которых по плану в «Экотехнопарке» будет семь. Самое важное при строительстве карт — устройство защитного водонепроницаемого экрана в основании полигона. Оптимальное время для такой работы — первые морозы. Поэтому мы строим карту в идеальных погодных условиях и полностью уверены в ее надежности, — пояснил главный инженер АО «Управления отходами» Станислав Ковальский.

Строительные работы ведутся на площади 27,7 тыс. кв. м и оцениваются в 51 млн 248 тыс. руб. Создание нового имущественного объекта предусмотрено концессионным соглашением, в соответствии с которым АО «Управление отходами» последовательно создает и эксплуатирует объекты единой коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО. Компания осуществляет свою деятельность, следуя рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций. Работа новой коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО на территории Саратовской области является наглядным примером реализации инфраструктурного инвестиционного проекта, сочетающего финансовую эффективность для инвесторов и решение социально-экологических задач в регионе присутствия.