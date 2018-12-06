В Энгельсе завершен первый этап строительства второй карты полигона захоронения отходов
Завершился первый этап строительства второй карты Энгельсского межмуниципального полигона захоронения отходов. Закончены все земляные работы, сформировано тело полигона, отрыты траншеи для дренажных труб. Смонтировано более 70% поля геомембранной защиты, которая обеспечивает герметичность карты полигона и защищает почву от проникновения фильтратов. Смонтирована коллекторная сеть, которая при эксплуатации карты обеспечит сбор образующегося фильтрата.
Как сообщили «КП-Саратов» в Региональном операторе, современный полигон захоронения ТКО — сложное инженерно-техническое сооружение, гарантирующее эффективную защиту окружающей среды от негативного воздействия коммунальных отходов.
На строительстве карты начато создание поверхностного дренажного слоя. Для этого понадобиться 9 тыс. кубометров песка и гранитного щебня. Работа подрядчиков в постоянном режиме контролируется инженерной службой АО «Управление отходами».
- Весь поток коммунальных отходов, который принимает энгельсский «Экотехнопарк», проходит обработку. Задача процесса обработки — не допустить захоронения вторсырья и отправить на карту только биоразлагаемые материалы, например, остатки продуктов. Захоронение остатков происходит на картах полигона, которых по плану в «Экотехнопарке» будет семь. Самое важное при строительстве карт — устройство защитного водонепроницаемого экрана в основании полигона. Оптимальное время для такой работы — первые морозы. Поэтому мы строим карту в идеальных погодных условиях и полностью уверены в ее надежности, — пояснил главный инженер АО «Управления отходами» Станислав Ковальский.
Строительные работы ведутся на площади 27,7 тыс. кв. м и оцениваются в 51 млн 248 тыс. руб. Создание нового имущественного объекта предусмотрено концессионным соглашением, в соответствии с которым АО «Управление отходами» последовательно создает и эксплуатирует объекты единой коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО. Компания осуществляет свою деятельность, следуя рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций. Работа новой коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО на территории Саратовской области является наглядным примером реализации инфраструктурного инвестиционного проекта, сочетающего финансовую эффективность для инвесторов и решение социально-экологических задач в регионе присутствия.