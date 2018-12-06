2018-12-06T09:45:27+03:00
Происшествия

В Саратове росгвардейцы задержали трех воров аккумуляторов из машин

Злоумышленники успели сдать добычу в металлолом
Дарья Вострикова
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Росгвардейцы задержали в Ленинском районе по подозрению в краже 20-летнего саратовца, 25-летнего покровчанина и 21-летнего жителя Маркса.

- Вчера, 5 декабря, в начале третьего часа ночи в отдел позвонил мужчина и рассказал, что кто-то вскрыл ВАЗ-2108, припаркованный у дома на Одесской улице. Злоумышленники украли аккумулятор и скрылись на «семерке». Росгвардейцы объявили план «Перехват» и настигли машину автоворов на улице Шехурдина, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления Росгвардии по Саратовской области.

Задержанные рассказали, что успели сдать аккумулятор в ближайший пункт приема металлолома. Они подозреваются еще в одной краже из автомобиля на той же улице.

Парней передали сотрудникам полиции. На них заведено уголовное дело.

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