2018-12-06T09:45:27+03:00
Происшествия

В Саратове росгвардейцы задержали трех воров аккумуляторов из машин

Злоумышленники успели сдать добычу в металлолом
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Росгвардейцы задержали в Ленинском районе по подозрению в краже 20-летнего саратовца, 25-летнего покровчанина и 21-летнего жителя Маркса.

- Вчера, 5 декабря, в начале третьего часа ночи в отдел позвонил мужчина и рассказал, что кто-то вскрыл ВАЗ-2108, припаркованный у дома на Одесской улице. Злоумышленники украли аккумулятор и скрылись на «семерке». Росгвардейцы объявили план «Перехват» и настигли машину автоворов на улице Шехурдина, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления Росгвардии по Саратовской области.

Задержанные рассказали, что успели сдать аккумулятор в ближайший пункт приема металлолома. Они подозреваются еще в одной краже из автомобиля на той же улице.

Парней передали сотрудникам полиции. На них заведено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове за похищение телевизора задержан еще один рецидивист
Водитель врезавшегося в поезд автобуса в Озинках переведен в СИЗО
В Саратове за кражу из гаража задержан рецидивист
В Саратове выбрали самые новогодние магазины
Психолого-педагогическая программа из Саратова рекомендована Федерацией психологов
Водителей в Саратове не будут штрафовать за «шипы»
В Саратове приставы арестовали меха за долги
В Романовском районе задержали подозреваемую в грабеже
Радаев передал районам дорожную технику, кареты «скорой помощи» и школьные автобусы
Начальник ГИБДД раскритиковал саратовских родителей за экономию на детских креслах
В Ртищевском районе задержали угонщика
В Саратове задержали мужчину ограбившего разносчицу газет
Дмитрий Медведев хорошо оценил работу депутатов Госдумы
Саратовскому гордепу не понравилась песня Last Christmas в видеоролике к Новому году
В Саратове водитель иномарки на пешеходном переходе сбил женщину с грудничком
В Саратове ограничат парковку, чтобы жители привыкли
В Саратовской области сократилось число жертв ДТП
ДТП с шестью ранеными на новом саратовском мосту. Подробности
В Саратовской области ожидается сильное обледенение
Следователи устанавливают причины гибели мужчины на пожаре в Турковском районе
Закон об увеличении прожиточного минимума саратовская дума рассмотрит не ранее февраля
Более 500 саратовцев не поедут в новогодний отпуск из-за долгов за тепло