2018-12-06T09:17:29+03:00
Происшествия

В Балакове мать вынесла грудного ребенка в холод на балкон

Она сделала это из-за ссоры с мужем
Дарья Вострикова
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Саратовская полиция проверила информацию о матери, которая оставила на балконе своего грудного ребенка.

- В качестве доказательства была представлена соответствующая фотография. Установлено, что автор сообщения — 28-летний житель Вольска. Мужчина пояснил, что снимок сделала его супруга, которая отнесла малыша в октябре ненадолго на балкон. Причиной этого была их семейная ссора, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

По предварительным данным, женщина начала постоянно ругаться с мужем после рождения ребенка. Отец младенца якобы начал пить и поколачивать своих домашних, а потом и вовсе бросил на произвол судьбы. Женщина попыталась его шантажировать, однако ей все равно не удалось вернуть мужа. Он представил на всеобщее обозрение переписки, где его благоверная выставляет младенца в люльке на балкон.

Медики не выявили у девочки травм, патологий или заболеваний.

По итогам проверки мать привлекли к административной ответственности.

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