Саратовский рецидивист похитил птичий корм и кормушку из голубятни
Возбуждено уголовное дело
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Полицейские задержали 30-летнего мужчину, обворовавшего голубятню в Солнечном поселке Саратова.
- Месяц назад неизвестные сломали замок голубятни у дома по проспекту Героев, тайно похитили корм для птиц и кормушку, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По подозрению в преступлении задержан ранее неоднократно судимый мужчина, которые дал признательные показания и сообщил, что продал похищенное неизвестному. По факту кражи возбуждено уголовное дело.