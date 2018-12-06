Саратовский рецидивист похитил птичий корм и кормушку из голубятни

СЕГОДНЯ 09:11 2018-12-06T09:19:51+03:00

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Полицейские задержали 30-летнего мужчину, обворовавшего голубятню в Солнечном поселке Саратова.

- Месяц назад неизвестные сломали замок голубятни у дома по проспекту Героев, тайно похитили корм для птиц и кормушку, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По подозрению в преступлении задержан ранее неоднократно судимый мужчина, которые дал признательные показания и сообщил, что продал похищенное неизвестному. По факту кражи возбуждено уголовное дело.