Полицейские Саратовского района задержали угонщика неисправного автомобиля
Подозреваемый разобрал машину на запчасти и продал
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Полицейские Саратовского района спустя пять месяцев после обращения задержали подозреваемого угонщика неисправного ВАЗ-21140.
- Согласно материалам дела, потерпевший обратился в отдел в июле этого года и сообщил, что припарковал свой ВАЗ-21140 у знакомого в селе Сбродовка Саратовского района. Позже автомобиль угнали. В ходе поисков был задержан 20-летний односельчанин, ранее не судимый, который объяснил, что разобрал машину на запчасти и продал, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Возбуждено уголовное дело.