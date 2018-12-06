Полицейские Саратовского района задержали угонщика неисправного автомобиля

6 Дек. 08:56 2018-12-06T09:01:14+03:00

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Полицейские Саратовского района спустя пять месяцев после обращения задержали подозреваемого угонщика неисправного ВАЗ-21140.

- Согласно материалам дела, потерпевший обратился в отдел в июле этого года и сообщил, что припарковал свой ВАЗ-21140 у знакомого в селе Сбродовка Саратовского района. Позже автомобиль угнали. В ходе поисков был задержан 20-летний односельчанин, ранее не судимый, который объяснил, что разобрал машину на запчасти и продал, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Возбуждено уголовное дело.