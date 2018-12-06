«Протон-Саратов» впервые победил, но вылетел из Еврокубка

6 Дек. 08:33 2018-12-06T08:59:55+03:00

Министр Абросимов уверен в будущих победах команды в чемпионате России

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Саратовская женская волейбольная команда «Протон-Саратов» в пяти партиях 5 декабря выиграла у чешской «Дуклы» ответный матч в Кубке вызова ЕКВ.

Несмотря на победу в домашнем матче в ФОК «Звездный», в присутствии губернатора Радаева, выступления команды, представляющей Саратовскую область в Еврокубке, завершены — первый матч был проигран чешским волейболисткам со счетом 1:3.

Следующий матч новая команда, заменившая многолетнего участника чемпионата России «Протон-БАЭС», проведет 8 декабря в Санкт-Петербурге. Местная «Ленинградка» примет саратовских девушек в рамках ЧР.

Накануне, 5 декабря, министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов заявил корреспонденту «КП-Саратов», что уверен в будущих победах «Протона-Саратов». На вопрос одержит в спешке собранная команда хотя бы одну победу в российском чемпионате Абросимов заявил: «Конечно, уверен!»