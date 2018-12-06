В Саратове задержали дачного воришку

СЕГОДНЯ 08:32 2018-12-06T08:57:42+03:00

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Заявление о краже в дачном поселке Солнышко под Энгельсом поступило в полицию неделю назад — 2 декабря.

- По словам 42-летней женщины, неизвестные выбили окно ее дачи, переночевали там и украли самовар, бинокль, посуду, санки, а также металлическую бочку, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

В ходе проверки ломбардов правоохранители задержали 24-летнего ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчину. Похищенное изъято, по факту кражи возбуждено уголовное дело.