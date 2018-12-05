В Саратове ранее судимый ворвался с ножом в здание городской полиции

СЕГОДНЯ 18:57 2018-12-05T19:58:15+03:00

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Сегодня, примерно в 15.30, неизвестный, угрожая постовому КПП предметом, похожим на нож, пытался проникнуть на территорию УМВД России по городу Саратову.

- Нарядом по охране территории Управления был задержан ранее судимый 29-летний житель Саратова. По предварительной информации мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали «КП-Саратов» в региональном главке МВД. Пострадавших нет.

По данному факту проводится проверка, материалы которой будут направлены в СУ СК по Саратовской области.