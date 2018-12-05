В Саратове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 16 человек
Среди спасенных трое детей
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Сегодня, 5 декабря, в Заводском районе Саратова, примерно в 16:00, из горящей пятиэтажки были эвакуированы 16 человек.
- На проспекте Энтузиастов, в кирпичном доме №50, произошло возгорание в одной из квартир на первом этаже. Во время спасательной операции было эвакуировано 16 человек, из них трое — дети, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.
Через час огонь был полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 12 кв. м, никто не пострадал.