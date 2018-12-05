2018-12-05T18:01:31+03:00
Общество

Минздрав: Посторонних примесей в питании пациентов детской больницы в Саратове не обнаружено

Пациенты жаловались на червей в больничной еде
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По поручению губернатора области сегодня, 5 декабря, в ГУЗ «Саратовская детская инфекционная клиническая больница № 5» выехала комиссия минздрава области, чтобы провести анализ информации в СМИ и социальных сетях, об обнаружении инородного тела в порции еды, предназначенной для пациентов.

Напомним, ранее пациенты пожаловались на червей в больничном питании.

Фото больничной еды из соцсетей

Фото больничной еды из соцсетей

Вечером, по итогам проверки, в пресс-службе минздрава корреспонденту «КП-Саратов» прокомментировали ситуацию в больнице.

- Установлено, что после обращения гр. Д. к буфетчице в тарелке посторонних включений не обнаружено, остатки пищи утилизированы.

Опрошены матери, находящиеся в учреждении по уходу за детьми, дежурный персонал, сотрудники пищеблока на предмет обнаружения посторонних примесей в пище и качества ее приготовления. Жалоб и претензий не поступило. Осмотрены складские помещения, суточные пробы за предыдущие дни, остатки макаронных изделий, муки и круп, мяса, кур, рыбы. Какие-либо примеси отсутствовали, насекомые не обнаружены. Результаты проверки оформлены актом.

Заместителем министра здравоохранения Саратовской области проведена личная встреча с гр. Д., в ходе которой дополнительных претензий по качеству приготовления пищи за весь период пребывания в стационаре (7 дней) не поступило.

С целью дополнительного контроля суточной пробы пищи за 04.12.2018 г., остатков продуктов на складе, санитарно-технического состояния пищеблока, складских помещений и буфетной 1-го инфекционного отделения было принято решение о приглашении экспертов-специалистов ТО Роспотребнадзора.

Кроме того, матери, находящиеся в учреждении по уходу за детьми, опрошены на предмет нарушения этики и грубого общения со стороны медицинского персонала. Аргументированных жалоб не поступило.

Администрации учреждения указано на необходимость организации четкого прямого взаимодействия с пациентами, высказаны замечания по поводу сбоя в работе прямой телефонной линии главного врача, дано указание в кратчайшие сроки связь наладить, — сообщили министерстве здравоохранения области.

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