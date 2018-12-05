2018-12-05T17:41:24+03:00
Происшествия

В Энгельсе задержан мужчина, забивший насмерть сожительницу

Тело женщины обнаружила соседка
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи Энгельса возбудили уголовное дело в отношении жителя Энгельса за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей возлюбленной. Из-за этого женщина умерла.

- Тело погибшей обнаружила жительница того же дома 3 декабря 2018 года. Женщина обратила внимание, что соседская квартира открыта, а в двери торчат ключи. Она приоткрыла дверь и обнаружила погибшую у входа в комнату. В квартире никого не было.Соседка обо всем сообщила в полицию, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

Следователи осмотрели место трагедии и установили, что на теле 52-летней женщины много телесных повреждений в области головы, шеи и туловища. Она была сожительницей хозяина квартиры.

Судебно-медицинское исследование тела показало, что причиной ее смерти явилась тупая сочетанная травма тела, головы и шеи.

Полиция задержала предполагаемого злоумышленника. Мужчина уже во всем признался. Расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове ранее судимый ворвался с ножом в здание городской полиции
В Саратове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 16 человек
В Саратове водитель «Лады Приора» врезался в дерево
Минздрав: Посторонних примесей в питании пациентов детской больницы в Саратове не обнаружено
Ночью Саратов от снега будут убирать 105 единиц техники
Дело виновного в пьяном ДТП полицейского из Балашова передано в суд
Сотрудники ПривЖД разоблачили проводницу с поддельным больничным
Чтобы привести в порядок трассу «Саратов-Ртищево-Тамбов» требуется несколько млрд рублей
Под Марксом юноша украл у одноклассника копилку с деньгами
Михаил Исаев поручил ускорить ремонт водопроводов
В «КП-Саратов» обсудят финансовую поддержку предпринимателей
Галина Комкова: Половина жителей России считает себя средним классом
Отключена вода в Заводском районе