В Энгельсе задержан мужчина, забивший насмерть сожительницу

СЕГОДНЯ 17:41 2018-12-05T17:41:24+03:00

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Следователи Энгельса возбудили уголовное дело в отношении жителя Энгельса за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей возлюбленной. Из-за этого женщина умерла.

- Тело погибшей обнаружила жительница того же дома 3 декабря 2018 года. Женщина обратила внимание, что соседская квартира открыта, а в двери торчат ключи. Она приоткрыла дверь и обнаружила погибшую у входа в комнату. В квартире никого не было.Соседка обо всем сообщила в полицию, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

Следователи осмотрели место трагедии и установили, что на теле 52-летней женщины много телесных повреждений в области головы, шеи и туловища. Она была сожительницей хозяина квартиры.

Судебно-медицинское исследование тела показало, что причиной ее смерти явилась тупая сочетанная травма тела, головы и шеи.

Полиция задержала предполагаемого злоумышленника. Мужчина уже во всем признался. Расследование продолжается.