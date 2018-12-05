Дело виновного в пьяном ДТП полицейского из Балашова передано в суд

СЕГОДНЯ 17:17 2018-12-05T17:20:36+03:00

В результате аварии один человек погиб, а второй стал калекой

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Следователи в Балашове завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего полицейского. Он обвиняется в пьяной езде, которая повлекла за собой гибель одного человека и причинение тяжкого вреда здоровья другому.

- По версии следствия 27 августа 2018 года около 21:20 на восьмом километре трассы «Балашов-Романовка» столкнулись две легковушки. За рулем одной из них была 26-летняя жительница Балашова, а вторым автомобилем управлял 38-летний оперативник дежурной части полиции МО МВД РФ «Балашовский» Саратовской области, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Женщина-водитель скончалась на месте, а 48-летний пассажир ее авто был госпитализирован.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина умерла из-за тупой сочетанной травмы тела, сопровождавшейся острой кровопотерей и развитием травматического шока, а мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, из-за чего он остался калекой.

Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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