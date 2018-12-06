2018-12-06T08:47:26+03:00
Недвижимость

В 2019 году «КВС» потратит порядка 20 млн рублей на аварийные сети

Им предстоит реконструкция
Дарья Вострикова
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Директор ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» Дмитрий Астраханцев рассказал о проделанной работе и планах компании на следующий год.

ООО «КВС» уже выполнило строительно-монтажные работы по реконструкции аварийных сетей на девяти улицах, в числе которых Чернышевского, Тархова, Огородная, Антонова и Ламповая. Продолжается ремонт водопроводов на улицах Тархова, Зерновая, Огородная и Плодородная.

В этом году компания приобрела новую технику — самосвалы, цистерны для перевозки воды, передвижные мастерские для перевозки бригад.

- Мы хотим до конца этого года приобрести установку для сварки полиэтиленовых труб. Раньше мы привлекали для этого только подрядчиков, а теперь будем делать эти работы сами. Но при потребности привлекать подрядчиков будем, — рассказал Дмитрий Астраханцев.

Планируется также строительство коллекторов на Песчано-Уметском тракте.

На перевооружение и реконструкцию аварийных участков планируется потратить порядка 20 млн рублей.

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