Балаковец ответил в суде за самодельный кастет

6 Дек. 08:19 2018-12-06T08:44:23+03:00

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Житель Балакова признан виновным в незаконном изготовлении холодного оружия.

- Установлено, что около 17:00 22 августа 2018 года полицейские по оперативной информации задержали 40-летнего мужчину на одной из улиц города. Его обыскали и обнаружили самодельный кастет. Задержанный рассказал, что смастерил оружие в июле 2018 года для самообороны, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд назначил мужчине полгода ограничения свободы.