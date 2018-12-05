Сотрудники ПривЖД разоблачили проводницу с поддельным больничным

5 Дек. 16:27 2018-12-05T16:27:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывшая проводница Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» ответит перед судом за подделку документов.

- Дознание показало, что в июне 2018 года женщина не хотела выходить на работу и для этого купила в интернете поддельный больничный лист. В это время она находилась в Москве. Фальшивку выявили сотрудники отдела управления персоналом компании, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Изготовителя и продавца поддельных документов будут судить отдельно.

Прокурор передал уголовное дело в мировой судебный участок №1 Кировского района Саратова.

Проводнице грозит до шести месяцев лишения свободы.