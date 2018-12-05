2018-12-05T15:58:32+03:00
Происшествия

Под Марксом юноша украл у одноклассника копилку с деньгами

Парень не успел обменять монеты на крупные купюры
Дарья Вострикова
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Марксовского района за кражу.

- По версии следствия, 26 ноября 2018 года около 10 часов утра парень залез в дом бывшего одноклассника для того, чтобы украсть деньги. Он взял ключи на крыльце под ковриком, открыл дверь и стащил оттуда копилку, в которой лежало 7 тыс. рублей — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

В тот же день злоумышленника задержала полиция. Молодой человек как раз шел менять монеты на крупные купюры в ближайший магазин. Похищенное у него изъяли.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствию предстоит выяснить, что толкнуло парня на этот поступок, а так же узнать все обстоятельства кражи.

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