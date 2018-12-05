Под Марксом юноша украл у одноклассника копилку с деньгами
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Марксовского района за кражу.
- По версии следствия, 26 ноября 2018 года около 10 часов утра парень залез в дом бывшего одноклассника для того, чтобы украсть деньги. Он взял ключи на крыльце под ковриком, открыл дверь и стащил оттуда копилку, в которой лежало 7 тыс. рублей — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.
В тот же день злоумышленника задержала полиция. Молодой человек как раз шел менять монеты на крупные купюры в ближайший магазин. Похищенное у него изъяли.
Расследование уголовного дела продолжается. Следствию предстоит выяснить, что толкнуло парня на этот поступок, а так же узнать все обстоятельства кражи.