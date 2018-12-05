2018-12-05T15:23:06+03:00
Общество

В «КП-Саратов» обсудят финансовую поддержку предпринимателей

Круглый стол состоится 6 декабря
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В пресс-центре «КП-Саратов» состоится круглый стол на тему «Финансовая и кредитная поддержка предпринимателей»

6 декабря в 16:00 в пресс-центре «КП-Саратов» состоится круглый стол на тему «Финансовая и кредитная поддержка предпринимателей». Мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта «Свое дело», призванного помогать действующим и потенциальным молодым предпринимателям Саратовской области. Проект реализует Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей» при поддержке Министерства экономического развития Саратовской области.

На круглом столе директор «Фонда микрокредитования Саратовской области» и «Гарантийного фонда Саратовской области» Сергей Гайдаш расскажет предпринимателям, как можно получить «дешевые» деньги от государства для своего бизнеса.

Принять участие сможет каждый желающий, для участия необходимо зарегистрироваться на официальной страничке мероприятия: https://ampr64.timepad.ru/event/867580/

И прийти 6 декабря к 16:00 в пресс-центр «Комсомольской правды по адресу Чернышевского, 153 (угол Радищева) офис 217.

Если у вас нет возможности прийти лично, присылайте свои вопросы и комментарии на Viber , WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube, которая будет активна 6 декабря 2018 года в 16:00 по ссылке.

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