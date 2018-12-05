Галина Комкова: Половина жителей России считает себя средним классом

СЕГОДНЯ 15:18 2018-12-05T15:18:58+03:00

При этом в реальности средний класс — очень малочисленная прослойка общества

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Саратовские депутаты областной думы сегодня, 5 декабря, обсудили вопросы парламентаризма.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с круглого стола «Конституционно-правовая реальность современной России», участие в нем принимают: депутат Госдумы Евгений Примаков, спикер облдумы Ивань Кузьмин, министр внутренней политики и общественных отношений области Елена Щербакова.

На круглом столе рассмотрели предварительные итоги соблюдения Конституции, а также возможность ее усовершенствования. Кроме того, участники совещания обсудили формирование в России среднего класса.

По мнению Примакова, этот класс остается весьма малочисленным. При этом Галина Комкова, которая возглавляет юридический факультет СГУ, отметила, что около половины населения относит себя именно к первому классу, что не соответствует действительности.

Также на круглом столе была рассмотрена возможность налоговой реформы. Евгений Примаков отнес себя к сторонникам прогрессивной шкалы, однако отметил и преимущества плоской — например, то, что налогоплательщики не уходят « в тень».

- Прогрессивную шкалу нужно вводить аккуратно и постепенно, чтобы не угробить тот самый средний класс. Это долгий путь. Налоговая реформа в целом не может ограничиваться изменением шкалы, нужно задуматься над перераспределением налогов в пользу регионов. Законы можно и нужно совершенствовать, а вот Конституцию трогать действительно не нужно, — считает депутат госдумы.