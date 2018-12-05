В следующем году в Саратове отремонтируют теплотрассы на Чапаева и Челюскинцев

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-05T14:33:10+03:00

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Сегодня, 5 декабря, в городской администрации прошло совещание по вопросам планов ресурсоснабжающих организаций на 2019 год.

Директор филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» Александр Шудегов рассказал, что в следующем году будет отремонтирован участок на Октябрьской улице, начиная от улицы Григорьева, заканчивая улицей Челюскинцев. На этом участке, в ноябре прошлого года в канал теплотрассы под проезжей частью провалился автомобиль такси. В планах компании поменять 420 метров канала.

Кроме того, планируется поменять 940 метров канала на улице Чапаева.

Также компания займется участком теплотрассы протяженностью порядка 400 метров на Кузнечной улице.

Без концессионных соглашений на эти работы компанией планируется выделить порядка 150 млн рублей, если концессия будет заключена, «Т Плюс» готова вложить в ремонты 430 млн рублей.

За 2018 год компания переложила участок магистральной сети на улице Соколовой - сделали сложный отрезок на глубине более 5 метров. Также была отремонтирована магистраль на Авиационной улице, ведущей к ТЭЦ-5.