Подробности «червивой» истории в саратовской больнице: Главврач принесла извинения

СЕГОДНЯ 13:53 2018-12-05T13:53:15+03:00

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Стали известны подробности истории с червями в инфекционной больнице №5 Саратова.

Как рассказала корреспонденту «КП-Саратов» Светлана, жена Вадима Павлова, который вскрыл скандальную историю в соцсети, фотография набравшая более 42 тыс. просмотров в интернете всего за сутки, была сделана после того, как ее соседке по палате досталась порция ужина.

- После увиденного ужаса, девушка отправила фото своему мужу. В тот момент другие уже съели свой ужин, — рассказала женщина, которая лежала в больнице вместе с ребенком.

Свою порцию они есть не стали и выкинули.

После того, как скандалом заинтересовались СМИ, губернатор Валерий Радаев поручил разобраться в ситуации.

- Сегодня обед был значительно лучше, чем обычно, — подметила Светлана.

Вера Харитонова, главврач больницы принесла свои извинения за доставленные неудобства.