2018-12-05T13:14:45+03:00
Общество

Бюджет Энгельсского района выплатит строителям 11,2 млн рублей неустойки

Кроме этого, придется отдать 49,4 млн рублей долга
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Арбитражный суд Саратовской области взыскал с Энгельсского района в лице муниципального казенного учреждения «Энгельсская недвижимость» в пользу ООО «СЗК «Кронверк» задолженность по муниципальным контрактам в размере 49,4 млн рублей. Кроме того, казенное предприятие выплатит неустойку за нарушение сроков оплаты 11,2 млн рублей.

Всего летом и в начале осени 2016 года между МУК «Энгельсская недвижимость» и «Кронверком» были заключены 10 контрактов.

Компания строила многоквартирные жилые дома и передавала квартиры «Энгельсской недвижимости» как участнику долевого строительства. Расплатиться за них МУК и администрация не торопились.

Суд, проверив расчет суммы основного долга и неустойки, признал их верными. В пресс-службе арбитража подчеркнули, что администрация в лице казенного предприятия, не только не оспорила иск и расчеты, но и не представила суду доказательств погашения долга, а также не заявляла ходатайство о снижении неустойки.

Таким образом, из бюджета района в пользу коммерческого предприятия уйдут 11,2 млн рублей без видимых причин.

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