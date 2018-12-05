2018-12-05T13:40:11+03:00
Общество

По приглашению Володина Россию посетил президент Национального собрания Австрии

Парламенты стран работают для укрепления отношений между державами
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов».

-Очередной вопрос международной повестки в Госдуме – российско-австрийское взаимодействие. По приглашению спикера Володина Москву посетил президент Национального собрания Австрийской Республики Вольфганг Соботка. Сегодня после встречи со спикером он выступает на парламентском заседании. Об активизации отношений говорит то, что предыдущее такое выступление было больше двадцати лет назад.

Парламенты вместе работают, чтобы укрепить отношения между нашими странами, достичь понимания по острым вопросам. Диалог идет активно со многими государствами.

В совещании спикеров парламентов стран Евразии, который прошел осенью в Турции, приняли участие делегации более сорока стран. Это говорит о масштабности работы. Большое представительство было на Парламентском форуме и Саммите спикеров парламентов государств-участников G20, проходившем в Аргентине. И на Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции, который пройдет в Иране. Володин возглавит делегацию Госдумы, — написал Николай Панков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подробности «червивой» истории в саратовской больнице: Главврач принесла извинения
Бюджет Энгельсского района выплатит строителям 11,2 млн рублей неустойки
Автору частушек про судей из Саратова выплатят 15 тыс. рублей вместо 1 млн
Энгельсские студентки завоевали «бронзу» Межрегионального чемпионата парикмахеров
В Саратове парикмахерскую через суд заставили снять вывеску
Рецивист из Пугачева на корточках украл 3 тыс. рублей из детской поликлиники
Более 20 тыс. абонентов оплачивают услугу по обращению с ТКО через Интернет
Организаторы квеста пойдут под суд за поджог клиента
Радаев поручил разобраться с червивой едой в саратовской больнице
В Саратове задержан мужчина, снявший деньги с кредитки пенсионера
Вчера в Саратовской области горели три машины, баня и сарай
В попытке убийства сожителя матери подозревается женщина
Под Саратовом водитель ВАЗ 21150 сбил пешехода
Завод «Тантал» оштрафован за промокшее бомбоубежище
Билайн раздает подарки: от наушников до телевизора 65" при покупке смартфонов Samsung Galaxy
Центр и Ленинский район Саратова остались без воды
В Вольске водитель Dawoo Neksia сбил женщину
В автопарк «КВС» поступили новые мини-погрузчики