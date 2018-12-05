2018-12-05T13:40:11+03:00
Общество

По приглашению Володина Россию посетил президент Национального собрания Австрии

Парламенты стран работают для укрепления отношений между державами
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов».

-Очередной вопрос международной повестки в Госдуме – российско-австрийское взаимодействие. По приглашению спикера Володина Москву посетил президент Национального собрания Австрийской Республики Вольфганг Соботка. Сегодня после встречи со спикером он выступает на парламентском заседании. Об активизации отношений говорит то, что предыдущее такое выступление было больше двадцати лет назад.

Парламенты вместе работают, чтобы укрепить отношения между нашими странами, достичь понимания по острым вопросам. Диалог идет активно со многими государствами.

В совещании спикеров парламентов стран Евразии, который прошел осенью в Турции, приняли участие делегации более сорока стран. Это говорит о масштабности работы. Большое представительство было на Парламентском форуме и Саммите спикеров парламентов государств-участников G20, проходившем в Аргентине. И на Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции, который пройдет в Иране. Володин возглавит делегацию Госдумы, — написал Николай Панков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове за похищение телевизора задержан еще один рецидивист
Водитель врезавшегося в поезд автобуса в Озинках переведен в СИЗО
В Саратове за кражу из гаража задержан рецидивист
В Саратове выбрали самые новогодние магазины
Психолого-педагогическая программа из Саратова рекомендована Федерацией психологов
Водителей в Саратове не будут штрафовать за «шипы»
В Саратове приставы арестовали меха за долги
В Романовском районе задержали подозреваемую в грабеже
Радаев передал районам дорожную технику, кареты «скорой помощи» и школьные автобусы
Начальник ГИБДД раскритиковал саратовских родителей за экономию на детских креслах
В Ртищевском районе задержали угонщика
В Саратове задержали мужчину ограбившего разносчицу газет
Дмитрий Медведев хорошо оценил работу депутатов Госдумы
Саратовскому гордепу не понравилась песня Last Christmas в видеоролике к Новому году
В Саратове водитель иномарки на пешеходном переходе сбил женщину с грудничком
В Саратове ограничат парковку, чтобы жители привыкли
В Саратовской области сократилось число жертв ДТП
ДТП с шестью ранеными на новом саратовском мосту. Подробности
В Саратовской области ожидается сильное обледенение
Следователи устанавливают причины гибели мужчины на пожаре в Турковском районе
Закон об увеличении прожиточного минимума саратовская дума рассмотрит не ранее февраля
Более 500 саратовцев не поедут в новогодний отпуск из-за долгов за тепло