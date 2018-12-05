По приглашению Володина Россию посетил президент Национального собрания Австрии

5 Дек. 13:13 2018-12-05T13:40:11+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов».

-Очередной вопрос международной повестки в Госдуме – российско-австрийское взаимодействие. По приглашению спикера Володина Москву посетил президент Национального собрания Австрийской Республики Вольфганг Соботка. Сегодня после встречи со спикером он выступает на парламентском заседании. Об активизации отношений говорит то, что предыдущее такое выступление было больше двадцати лет назад.

Парламенты вместе работают, чтобы укрепить отношения между нашими странами, достичь понимания по острым вопросам. Диалог идет активно со многими государствами.

В совещании спикеров парламентов стран Евразии, который прошел осенью в Турции, приняли участие делегации более сорока стран. Это говорит о масштабности работы. Большое представительство было на Парламентском форуме и Саммите спикеров парламентов государств-участников G20, проходившем в Аргентине. И на Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции, который пройдет в Иране. Володин возглавит делегацию Госдумы, — написал Николай Панков.