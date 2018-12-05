2018-12-05T13:09:07+03:00
Общество

Автору частушек про судей из Саратова выплатят 15 тыс. рублей вместо 1 млн

Она будет подавать иск на возмещение материального ущерба
Ольга Муравлёва
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Наталья КовалеваНаталья Ковалева
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Заводской районный суд Саратова обязал выплатить министерство финансов РФ 15 тыс. рублей компенсации Наталье Ковалевой. Той женщине, на которую незаконно завели уголовное дело за экстремизм — она сочиняла частушки про судей.

- Я недовольна результатом. Всю жизнь мою перевернули, до и после не сравнить. Буду подавать еще иск на возмещение материального ущерба, — сообщила Наталья Ковалева в телефонном разговоре с корреспондентом «КП-Саратов».

Напомним, потерпевшая требовала от минфина 1 млн рублей. Уголовное дело в отношении нее прекратили, но, по словам самой потерпевшей, это компенсация за моральный вред.

Она рассказывала, что во время ведения дела и обысков испытывала чувство беспомощности и страданий от переживаний родственников, на которых оказывалось давление. Также ей не вернули компьютер, который изъяли правоохранители.

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