Автору частушек про судей из Саратова выплатят 15 тыс. рублей вместо 1 млн
Заводской районный суд Саратова обязал выплатить министерство финансов РФ 15 тыс. рублей компенсации Наталье Ковалевой. Той женщине, на которую незаконно завели уголовное дело за экстремизм — она сочиняла частушки про судей.
- Я недовольна результатом. Всю жизнь мою перевернули, до и после не сравнить. Буду подавать еще иск на возмещение материального ущерба, — сообщила Наталья Ковалева в телефонном разговоре с корреспондентом «КП-Саратов».
Напомним, потерпевшая требовала от минфина 1 млн рублей. Уголовное дело в отношении нее прекратили, но, по словам самой потерпевшей, это компенсация за моральный вред.
Она рассказывала, что во время ведения дела и обысков испытывала чувство беспомощности и страданий от переживаний родственников, на которых оказывалось давление. Также ей не вернули компьютер, который изъяли правоохранители.
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