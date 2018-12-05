2018-12-05T12:46:47+03:00
Общество

Энгельсские студентки завоевали «бронзу» Межрегионального чемпионата парикмахеров

Они выступали в номинациях причесок для невесты и вечерней прическе
Екатерина Семенова
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Студентки Энгельсского механико-технологического техникума Анна и Екатерина Поповы заняли призовые места III Межрегионального открытого чемпионата по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ».

Как сообщили «КП-Саратов» в техникуме, чемпионат прошел в Марий Эл, в нем приняли участие 64 парикмахера и стилиста из пяти регионов России: Марий Эл, Татарстана, Чувашии, Саратовской области и Пермского края.

В чемпионате были заявлены 13 номинаций, энгельсские конкурсантки заняли третьи места в «Вечерней прическе с постижем» и «Прическе для новобрачной на длинных волосах с плетением».

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