2018-12-05T12:19:09+03:00
Общество

В Саратове парикмахерскую через суд заставили снять вывеску

Она была незаконно установлена на старинном здании
Екатерина Семенова
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Фото Яндекс.КартыФото Яндекс.Карты
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Во Фрунзенском районе Саратова прокуратура потребовала снять кондиционер и вывеску со старинного здания.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, проверка показала, что здание на проспекте Кирова, 41 является объектом культурного наследия «Дом жилой 1890 года».

Собственник помещения без согласования установил на фасаде вывеску «Парикмахерская» и систему кондиционирования.

Прокуратура обратилась в суд, который вынес решение о демонтаже вывески и кондиционера.

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