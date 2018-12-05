В Саратове парикмахерскую через суд заставили снять вывеску
Она была незаконно установлена на старинном здании
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Во Фрунзенском районе Саратова прокуратура потребовала снять кондиционер и вывеску со старинного здания.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, проверка показала, что здание на проспекте Кирова, 41 является объектом культурного наследия «Дом жилой 1890 года».
Собственник помещения без согласования установил на фасаде вывеску «Парикмахерская» и систему кондиционирования.
Прокуратура обратилась в суд, который вынес решение о демонтаже вывески и кондиционера.