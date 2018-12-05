2018-12-05T12:10:23+03:00
Происшествия

Рецивист из Пугачева на корточках украл 3 тыс. рублей из детской поликлиники

Мужчину задержали росгвардейцы
Дарья Вострикова
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В Саратовской области росгвардейцы задержали 42-летнего пугачевца по подозрению в краже.

- Старшим сержантам Максиму Онищенко и Сергею Исаеву сообщили, что кто-то похитил 3 тыс. рублей со стойки в регистратуре одной из детских поликлиник. На записях видеонаблюдения росгвардейцы увидели, что одна из женщин беседовала с медсестрой и положила кошек с сумкой на стойку регистратуры. В это время к кошельку на корточках подкрался мужчина, схватил кошелек и скрылся. Он оказался очень похож на местного жителя, неоднократно судимого за грабежи, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Стражи порядка поспешили к его дому и задержали злоумышленника у подъезда.

На него завели уголовное дело, а похищенные деньги изъяли.

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